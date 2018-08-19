Maratan öncesi yaşam kampı

Vodafone, kasım ayında gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi Büyükada’da sağlıklı yaşam kampı düzenledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski milli voleybolcu Neslihan Demir, uzman diyetisyen Selahattin Dönmez ve spor eğitmeni Murat Bür ile Vodafone’un maratona özel yürüttüğü sağlıklı yaşam iletişiminin sosyal medyadaki elçileri Merve Oflaz ve Kubilay Aka katıldı.

Sağlıklı yaşamda sporun rolü, koşu sporunun faydaları, maratona hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve dengeli beslenme gibi konularda bilgi verilen katılımcılar, antrenör eşliğinde hafif koşu yaptı.