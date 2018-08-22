26 sene boyunca Kırmızı Şeytanlar’ı çalıştıran menacer Sir Alex Ferguson, emekliliğe ayrıldığından beri Manchester United’ın yüzü gülmedi...

Ferguson’un son senesi olan 2012/13’te Premier Lig’i kazanan ManU, bir daha o şaşalı günlerine geri dönemedi. Aradan geçen 5 sene içerisinde David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal ve şu an takımın başında Jose Mourinho, ‘Sir’ unvanlı efsanenin yerini bir türlü dolduramadı.

Moyes sezonu bitirmeden kovuldu, Kırmızılılar’ın efsanesi Giggs bekleneni veremedi, van Gaal arkasında enkaz bıraktı, enkazı toplaması beklenen Mourinho ise işleri daha da kötüye götürmeye devam etti.

26 senede harcadığını 5 senede...

Kırmızı Şeytanlar’da 26 sene geçiren Ferguson, toplamda 716 milyon Euro harcama yaptı. Ferguson’un yerine gelen 4 teknik adam ise sadece aldığı başarısız sonuçlarla kalmadı, İngiliz çalıştırıcının 26 senede yaptığı harcamanın fazlasını 5 senede yaptılar!

David Moyes/Ryan Giggs 64.6 milyon Euro, Louis Van Gaal 265.5 milyon Euro, Jose Mourinho ise 408 milyon Euro’yu sadece transfere yatırdı. Kırmızı Şeytanlar’ı son 5 yılda çalıştıranlar 740.9 milyon Euro harcarken, sadece 2 FA Cup, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi’ni müzesine götürdü. Ancak kazanılan bu şampiyonluklar United taraftarını mutlu etmeye yetmedi.

Mertcan Polat