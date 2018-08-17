Lask Linz-Beşiktaş maçında yayıncı krizi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 evinde kazanan temsilcimizin, 2. maçı özellikle siyah beyazlı taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Maçın önüne geçen gelişme de yayıncı krizi oldu.

Maçın başlamasına bir saat kala yayıncının belli olmaması taraftarları yeterince isyan etme noktasına getirirken beklenen haber TRT'den geldi ve mücadelenin saatinde canlı yayınlanacağı ifade edildi.

Herkes bu dakikadan sonra maçın başlama saatini beklerken bir şok da TRT ekranlarında yaşandı. Maçın başlamasından sonra da yayın 15 dakika geç gelince taraftarlar sosyal medyadan TRT'yi mesaj yağmuruna tuttu.

TRT'den yapılan açıklamada Avusturya'daki yayıncıdan kaynaklı oluşan sorundan dolayı yayına geç başlanıldığı ifade edildi.