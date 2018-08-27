Konyaspor - Bursaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Erzurumspor'u 3-2 mağlup ederek sezona 3 puanla merhaba diyen Atiker Konyaspor, geçtiğimiz hafta ise nefes kesen maçta Antalyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı. 3-1 öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı olan Konyaspor; ilk hafta Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun koyan, geçtiğimiz hafta ise evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'u konuk etti.

Seyirci desteğini de arkasına alan Konyaspor, taraftarları önünde 2. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen Bursaspor, rakibine 33. dakikada Aytaç Kara'nın penaltı golüyle karşılık verdi. Karşılaşma da bu gollerle 1-1 sona erdi.

Konyaspor bu beraberlikle puanını 5'e çıkarırken Bursaspor ise 3. hafta sonunda 2 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR:

2'nci dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Yatabare'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fofana'nın şutunu kaleci Harun çıkardı. Dönen topu önünde bulan Jahovic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

9'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Jahovic'in vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Aziz Eraltay'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lima'nın yerden sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunu Ferhat Öztorun çizgi üzerinden çıkardı.

22'nci dakikada Jahovic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topu ayağıyla uzaklaştırmaya çalışan Serkan Kırıntılı'nın müdahalesinde top Uğur Demirok'un eline çarptı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

33'üncü dakikada topun başına geçen Aytaç Kara'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

43'üncü dakikada sol kanattan Ferhat Öztorun'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulunan Ömer Ali Şahiner'in şutunu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

48'inci dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yatabare'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

61'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde topla buluşan Selim Ay'ın vuruşunda Aziz Eraltay meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

73'üncü dakikada Saivet'in şutunda defansa çarpan top Furkan Soyalp'in önünde kaldı. Furkan'ın bekletmeden şutunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

79'uncu dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine ortasında topa yükselen Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

82'nci dakikada Aziz Eraltay'ın uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tunay Torun'un şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Atiker Konyaspor: Serkan (xxx) - Skubic (xx), Selim Ay (xx), Uğur Demirok (xx), Ferhat Öztorun (xx), Ömer Ali Şahiner (xx) (Dk.67 Vedat Bora x), Jonsson (xx), Moke (xx) (Dk.60 Hurtado x), Fofana (xx), Yatabare (xx), Jahovic (xxx)

Bursaspor: Harun (xx) - Barış Yardımcı (xx), Burak Kapacak (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Eraltay (xxx), Lima (xx) (Dk.90 Kubilay Kanatsızkuş x), Aytaç Kara (xxx), Furkan Soyalp (xx) (Dk. 81 Kembo x), Saivet (xx), Yusuf Erdoğan (xx) (Dk.67 Tunay Torun x), Stancu (xx)

Goller: Dk.2 Jahovic (Atiker Konyaspor) - Dk.33 (P) Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kartlar: Jahovic, Jonsson (Atker Konyaspor) - Aytaç Kara, Furkan Soyalp, Kembo (Bursaspor)