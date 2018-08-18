"Kayak Federasyonu kendisini temizleyip seçimlere gitmeli"

Türkiye Kayak Federasyonu’ndaki gelişmeleri değerlendiren Yahya Usta, Federasyon Başkanı Fatih Kıyıcı ve Genel Sekreter Necip Kishalı'yı eleştirdi.

Kültürpark Medya Restoran’da basın toplantısı düzenleyen Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Üyeleri ve Başkanı Yahya Usta, Türkiye Kayak Federasyonu seçimleri için aday olan isimlerden Fatih Kıyıcı ve ekibinin davalarının devam ettiğini belirterek, "Kendileri hala aklanmadı. Federasyon Uluslararası Olimpiyatlar'da ülkemizi çok geriletti. Milli sporcularımızın üstleri tek tek çiziliyor ve istifa etmeye zorlanıyorlar. 74 milyon Lira bütçe ile yapılan yarışlarda yolsuzluk iddialara had safhada. Elimizde belgeler var. Aynı gün yarışların hem Uludağ’da hem de aynı anda Palandöken’de olduklarını söylüyorlar. Resmi kayıtlarda bunlar var. Hala mahkemeleri devam ediyor, bunlardan aklanmadan Fatih Kıyıcı ve ekibi aday olmamalı. 3 defa ertelenen seçimlerin 13 Eylül'de yapılacağı ifade edildi. Bu yönetim salona dahi alınmamalı. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sesleniyorum, Türkiye Kayak Federasyonu’nu gerçek sahipleri, emekçiler yönetsin. Yolsuzlukların konuşulduğu bir federasyon ve yönetimi istemiyoruz" diye konuştu.