Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk yarışının içinde olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanından eli boş döndü.

Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, 21'inci dakikada Emre Belözoğlu'yla gole çok yaklaştı ancak yıldız futbolcunun frikiğinde Olivier Veigneau topu çizgiden çıkardı.

Karşılıklı ataklara sahne olan ilk devre golsüz beraberlikle tamamlanırken perdeyi 67'de Mbaye Diagne açtı.

Senegalli golcü, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

Başakşehir'in bu gole cevabı ise 85'te geldi. Turuncu Lacivertliler, Stefabo Napoleoni'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterirken kaleci Mert Günok'un büyük hatasını iyi değerlendiren Diagne, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi: 2-1

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6 yaparken, Başakşehir 3 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor

Sezonun ilk haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u evinde 2-0, Kasımpaşa da deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etmişti. Medipol Başakşehir’de Kasımpaşa maçı öncesinde üç eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezaları süren Arda Turan ve Marcio Mossoro ile ameliyat edilen Alparslan Erdem, Kasımpaşa karşısında da forma giyemeyecek. Ayrıca, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyemeyen Eljero Elia’nın durumu maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir'de Alpaslan ve Elia'nın sakatlıkları bulunuyor. Arda ile Mossoro ise cezası bulunduğu için bu maçta forma giyemeyecek.



