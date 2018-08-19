Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'nün sağ ayak bileğinde oluşan lezyon nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

10 numara mevkiinde oynayan Belçikalı futbolcunun yaşadığı bu talihsizliğin İngiltere Premier Ligi'ndeki dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği en çok merak edilen konuların başında gelirken Liverpool'un hocası Jurgen Klopp'tan bu şekilde düşünenlere sert bir yanıt geldi.

Alman teknik adam, gazetecilerin bu yöndeki bir sorusuna verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Bence böyle bir durumda şampiyonluk yarışını düşünenler birer g.. deliğidir. Fakat ben böyle biri değilim. De Bruyne'ü çok seviyorum ve Dortmund'dayken de transfer etmeyi çok istemiştim.

Ne var ki o zaman Chelsea'deydi ve Mourinho onu bana vermek istememişti. De Bruyne'ün bir an evvel iyileşmesini diliyorum."

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr