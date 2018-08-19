Jorge Jesus’un aklı Gomis’te

Modeste transferini bitiremeyen Al Hilal’de teknik direktör Jesus, mutlaka Bafetimbi Gomis’i takımda görmek istiyor.

Fransız basını, Al Hilal kulübünün Bafetimbi Gomis için tüm şartları zorladığını yazdı. Le 10 Sport’a göre, Anthony Modeste transferini bir türlü bitiremeyen Suudi Arabistan ekibi, Gomis konusunda yeniden Galatasaray’la görüşecek.

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus da mutlaka Gomis transferinin bitirilmesini istiyor. Al Hilal, geçtiğimiz hafta 11 milyon Euro’luk bir teklif yaparken, Galatasaray bu önerinin resmileşmesini ve Gomis’in de Araplar’la anlaşmasını bekliyor.