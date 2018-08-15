Barcelona'nın sezon açılışı Camp Nou Stadı'nda gerçekleşti. Her yıl yapılan geleneksel Gamper Kupası'nda bu defa rakip Arjantin'den Boca Juniors oldu. Camp Nou'daki keyifli maçtan galip ayrılan taraf 3-0 ile Barça olurken goller Malcom, Messi ve Rafinha'dan geldi.

Karşılaşma öncesinde 2018/19 sezonunun kadrosu tek tek taraftarlara tanıtılırken Andres Iniesta'nın ayrılığının ardından takımın birinci kaptanlığına yükselen Leo Messi mikrofonu alıp tribünlere seslendi. Messi, "Kaptan olmak büyük gurur. Bu pazubandı taşımanın ne demek olduğunu biliyorum ve geçmişte Puyol, Xavi ve Andres Iniesta gibi bana örnek olan harika kaptanlarım oldu" dedi.

Arjantinli yıldız ayrıca "Geçen sezon duble yaptık ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki elenme şeklimizden dolayı kötü hissettik. Bu sezon o kupayı da Camp Nou'ya getireceğimizin sözünü veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.