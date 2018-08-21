Kaleci transferi konusunda Liverpool'un gözden çıkardığı Loris Karius'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran ve bu futbolcunun transferinde son aşamaya gelen Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu futbolcuya imza attırmak istiyor.

İngiliz basınında da en önemli gündem maddelerinden birisi olan Loris Karius, Ada medyasına göre de adım adım Beşiktaş'a geliyor. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Loris Karius'un sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum da, Ada'da en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Kaleci transferini bir an önce bitirmek için çabalayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu bölgenin transferini açıklamayı planlıyor. Kartal, maddi yönden açılmamak için, transferleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

İHA