Hüseyin Beşok: Dünya Kupası’na katılım hakkı elde etmek istiyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar ve Erkek Liglerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, hedeflerinin Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmak olduğunu söyledi.

Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda eylül ayında Karadağ ve Slovenya ile çok önemli iki maç yapacaklarını belirtti.

Elemelerin ilk turunda kaybettikleri İsveç maçını telafi etmek istediklerini aktaran Beşok, "Karadağ ve Slovenya ile çok önemli maçlarımız var. NBA oyuncularımızın da gelmesiyle ilk defa tam kadro olacağız. O da bizim için önemli. Elemelerin ilk turunda bir hata yaptık. İsveç maçındaki mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Milli takımlar ve Avrupa’daki kulüpler fikstür nedeniyle zorlanıyor. Takvimin araya sıkıştırılması biraz kaos yarattı. Oyuncuların gelip gelmemesi ve ne olacağı son günde belli oluyor. En iyi, en güçlü milli takımı sahaya çıkarmaya çalışıyoruz. Grupta en iyi pozisyonu alarak Dünya Kupası’na katılım hakkı elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

NBA’da oynayan milli basketbolcuların takıma katılacağına değinen Hüseyin Beşok, "Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova ile ilgili NBA’in koyduğu bir kural var. Onlar antrenmanlara biraz daha geç başlayacak. Üçü de gelecek. İnşallah bir aksilik olmaz, hepsi gelir. Vilbekin de Maccabi ile anlaştı. Onlarla bir temas halindeyiz. Burada sıkıntılı bir süreç başlıyor. Çünkü bütün kulüpler aynı dönemde sezon hazırlıklarına başlıyor ama iyi işler halinde çözmeye çalışıyoruz. En iyi kadroyu sahaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşok, 22-30 Eylül’de İspanya’da düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip ile ilgili, "Kadın takımımız da zor bir grupta yer alıyor. Çalışmalar devam ediyor. Güzel bir turnuvada olacak. Biz de milli takımımızı destekleyeceğiz. İyi bir derece elde edersek olimpiyatlara katılma şansımız var. Bunu başarmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk oyuncularımız daha fazla oynayacak"

Hüseyin Beşok, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde uygulanacak 5 yabancı oyuncu kuralının uzun vadede iyi olacağını aktardı.

Türk basketbolcuların daha fazla süre almasının milli takıma yansıyacağına değinen Beşok, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncu kuralının yansımasının uzun vadede çok iyi olacağına inanıyorum. Türk oyuncularımız daha fazla oynayacak. Oynamak için genç oyuncuların daha fazla konsantre olması ve daha fazla çalışması lazım. Başantrenörler de Türk basketbolcu oynatmaya mecbur kalacak. Bunun da milli takıma yansıcağına inanıyorum. Uzun vadede bunun meyvesini alacağımıza inanıyorum. Federasyon olarak her adımı kulüplerimizi ve gençlerimizi düşünerek atmaya çalışıyoruz. İnşallah gençlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirir. Bu iyi yolda giderse hem kulüpler hem de milli takımlar bazında Türk basketbolu daha başarılı hale gelecek."

Türk takımlarının kulüpler düzeyinde Avrupa’da önemli işler yaptığına değinen Hüseyin Beşok, "Takımlarımız çok iyi kadrolar kurdu. Zaten Avrupa’da son dönemlerde ciddi başarılar elde ediyoruz. Her kupada takımlarımız en üst seviyeye kadar gidiyor. Bu sene de bunu temenni ediyoruz. Ciddi yatırım yapan, kadrolar oluşturan kulüpler var. Beklentimiz, yaptıkları yatırımın geri dönüşünün iyi olması. Kulüplerimiz, inşallah Avrupa kupalarında Türkiye’ye daha çok kupa getirir." diyerek sözlerini tamamladı.

AA