Göztepe’de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Galatasaray’la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmana, ısınmanın ardından pas çalışmasıyla devam eden Göztepeli oyuncular, ikinci bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan Kosta Rikalı oyuncu Celso Borges de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

İzmir temsilcisinde cezalı oyuncular kaleci Beto, Andre Castro ve Andre Poko, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.