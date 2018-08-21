Göztepe Marcus Berg transferini bitiriyor

Demba Ba ayrıldıktan sonra forvet ihtiyacını bir türlü çözemeyen Göztepe’de mutlu son. Sarı-Kırmızlılar 2 haftadır temas halinde olduğu Marcus Berg ile el sıkıştı. Maddi detaylar konusunda anlaşma sağlanırken, artık imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezon Al Ain forması giyen 32 yaşındaki İsveçli futbolcu, çıktığı toplam 29 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 11 de asist yaptı. Müthiş bir yıl geçiren Berg, kariyeri boyunca İsveç Milli Takımı’nın formasını da 62 kez terletti. Bu karşılaşmalarda 18 kez gol sevinci yaşadı.

Orta saha da gelecek

1.84’lük forvetin 2 gün içinde İzmir’de olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, orta sahanın merkezine bir de ofansif oyuncu almayı planlıyor. Öte yandan sezona 2 yenilgiyle başlayan Göz Göz’de, teknik direktör Bayram Bektaş’tan rapor istendiği öğrenildi.