Gomis gidiyor Niasse geliyor

Galatasaray, Gomis krizine son noktayı koyuyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 3.3 milyon euroluk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan Fransız golcünün, satışına onay verdi. İdareciler, 11.6 milyon euro karşılığında Al Hilal Riyad Kulübünden gelen teklifi masaya yatırma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşme halinde olan idarecilerin bu hafta içinde 33 yaşındaki golcünün satışını bitirmeyi planlıyor. Gomis’in de kendisine yapılan yıllık 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi.

Gelmeye sıcak bakıyor

Galatasaray yönetimi Gomis’in ayrılık ihtimali üzerine forvet transferine hız verdi. Hedefteki isim ise Everton’un Senegalli yıldızı Oumar Niasse. Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve takımın dördüncü forveti konumuna düşen Niasse’ın Galatasaray’dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılar kulübün Henry Onyekuru transferiyle iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibi ile de anlaştığı ancak son kararı Everton Menajeri Marco Silva’nın vereceği kaydedildi.

Millli Takım'a düşündü

Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu. (Akşam)