Galatasaray'da yeni bir transfer bombasının patlaması artık an meselesi. Başkan Mustafa Cengiz’in ardından teknik direktör Fatih Terim’in de müjdesini verdiği Badou Ndiaye için KAP açıklaması bekleniyor.

Yıldız orta saha oyuncusunun Cim Bom’a dönüşü, ekonomik anlamda tam bir başarı! Senegalli orta saha, ocak ayında Galatasaray’a tam 16 milyon Euro kazandırarak Stoke City’nin yolunu tutmuştu.

​Cim Bom şimdi eski yıldızını herhangi bir bedel ödemeden 1 sezonluğuna kiralayacak. Ndiaye ayrıca yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek için ‘feda’ dedi. 27 yaşındaki futbolcu, Stoke’ta senelik 3.5 milyon Euro kazanıyordu.

Hedefi Alanya maçı

Ndiaye, Galatasaray’da ise eski maaşı olan 2 milyon 750 bin Euro alacak. Senegalli yıldız, kulüp arasındaki evrak işlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ndiaye, hafta sonundaki Aytemiz Alanya maçında kadrodaki yerini almak istiyor.