Galatasaray-Göztepe maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaştı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fatih Terim'in öğrencileri yeniden taraftarı ile yeni sezonda bir araya geldi. Göztepe ise hem hoca ve kadro değişikliği ile yeni sezona başladı.

Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı Göztepe'den geldi. 6. dakikada Topla rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Yasin Öztekin'in şutu Muslera'da kaldı. Galatasaray ise taraftarının desteği ile ilk dakikadan kontorlü eline almak istediğini gösterdi. Göztepe ise kontraatak oyunu ile sahada yer aldı.

Maçın 15 dakikasında hakem Ali Palabıyık, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle Göztepe kalecisi Göktüğ'u uyardı.

Nagatomo şansını denedi

19. dakikada Galatasaray tehlikeli gelen taraf oldu. Belhanda topu sağ kanattan taşıyan isim oldu. Yıldız futbolcu yerden ceza sahası içine ortaladı. Topa kimse müdahalede bulunamadı. Ceza sahası dışında topu kontorl eden Nagatomo oldu. Japon futbolcu rakibini ekarte ederek bir şut çıkardı. Ancak kaleci Göktuğ topu kontrol etmeyi başardı.

Yasin yine yokladı

Maçın 20. dakikasında bu kez Göztepe atağında Halil sağdan içeri sokuldu ve son çizgiden pasını çıkardı. Ön direkte Yasin yerden sert vurdu, Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

Mücadelenin 30. dakikası geride kalırken Galatasaray henüz istediği oyunu sahaya yanıtabilmiş değil. Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'nin yolunu tutan Yasin Öztekin de takımının en etkili ismi olarak dikkat çekti.

32'de sol kanattan ceza sahasına sokulan Nagatomo kale önüne doğru yerden çok etkili bir top çıkardı, savunmada Traore kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

33'te Göztepe'de Yasin Öztekin, Onyekuru'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kartı gören isim oldu. Ege ekibinde Halil Akbunar takımını hızlı atağa kaldırmış ve Onyekuru savunmasına yardımda bulunarak topu kapan isim olmuştu. Tecrübeli futbolcu Galatasaray atağını kesmek isterken sert bir hareketle rakibini durdurunca sarı kart görmekten kaçınamadı.

40. dakikada Galatasaray ilk kezorganize bir şekilde atak geliştirdi. Gole de çok yaklaştı ancak Sinan Gümüş çerçeveyi bulamadı. Belhanda, Onyekuru ve Sinan seri paslaşmalarla ceza sahası içerisine girdi. Top müsait bir durumda Sinan'ın önünde kaldı. Genç futbolcunun şutu az farkla yakın direğin yanından auta gitti.

Onyekuru'dan güzel gol

Mücadelenin 42. dakikasında Göztepe korner atışından gol ararken Galatasaray yarı sahasına fazla adamla yüklendi. Bu İzmir ekibine pahalıya patladı. Topu kapan Galatasaray'da Fernando, savunma arkasına sarkan Onyekuru'yu çok güzel gördü ve genç futbolcu kaleci Göktuğ'un öne çıktığını görünce aşırtma şutla skoru değiştiren isim oldu ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Sezon başında transfer edilen Onyekuru, Galatasaray formasıyla ilk golünü Türk Telekom Stadyumu'nda attı.

Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Devre arasına mutlu giden taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Gomis oyunda

Maçın 2. yarısına Galatasaray oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarını etkisiz isimlerinden biri olan Eren Derdiyok'u Fatih Terim kenara aldı ve yerine giren isim Bafetimbi Gomis oldu.

İkinci yarının ilk ciddi atağı Galatasaray'dan geldi. 46. dakikada Onyekuru topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Titi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray oldukça tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Brezilyalı savunmacı Maicon geçti. Tecrübeli futbolcunun şutu az farkla auta çıktı.

52. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanına doldurulan topa kale önünde Deniz kafayı vurdu, Muslera çizgide kontrol etti. Öncesinde ofsayt bayrağı da havadaydı.

54'te yine etkili olan isim Onyekuru oldu. Oyunun her alanında istekli görüntüsü ile dikkat çeken genç futbolcu ceza sahası içerisinde Sinan Gümüş'ü buldu. Sinan gelişine vurmak istedi ama Göztepe savunması rahat şut şansı vermedi ve top auta gitti.

Gomis gole yaklaştı

Maçın 57. dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Gomis'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi, ardından defans araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Göztepe direğe takıldı

Mücadelede dakikalar 58'i gösterdiğinde bu kez gole yaklaşan taraf Göztepe oldu. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Tayfur Bingöl kafayla yerden sektirerek vurdu. Top üstten direğe çarptı ve Galatasaray savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

Emre Akbaba oyuna girdi

60'ta Belhanda, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören isim oldu. Oyunun durmasının ardından Alanyaspor'dan Galatasaray'a imza atan Emre Akbaba, Sinan Gümüş'ün yerie oyuna girdi. Taraftarlar yıldız futbolcuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Oyuncu değişikliğinin ardından Mariano rakibine yaptığı sert müdahale sonarasında sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Mücadelenin 63. dakikasında Galatasaray çok adamla etkili geldi. Sağ kanattan Mariano'nun içeri çevirdiği topa Gomis ve Emre Akbaba birlikte hareketlendi, arka direkte Emre'nin dokunduğu topu son anda Göktuğ köşeden çıkardı.

Maçta dakikalar 66'yı gösterdiğinde Gomis'in ara pasıyla savunma arkasında topu alan Emre Akbaba'nın şutunda savunma araya girdi. Devamında Emre'nin yeniden içeri çevirdiği topu Gomis kaleye yollamak istedi ancak Göztepe savunması bir kez daha etten duvar ördü.

Emre Akbaba oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın ve tribünlerin temposu arttı.

Emre Akbaba'dan müthiş vuruş

Maçın 67. dakikasında Sağ çaprazda topu alan Emre, içeri sokulmak istediği anda ceza sahasının hemen köşesinde Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kısa süreli bir tereddütün ardından serbest vuruş kararı verdi. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba doğrudan kaleyi denedi, kaleci Göktuğ topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

70. dakikada Galatasaray'da Ryan Donk, rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Göztepeli futbolcular hareketin sert olması nedeniyle kırmızı kart olması gerektiği yönünde itirazda bulundular.

71'de de bu kez kart gören isim Nagatomo oldu. Japon futbolcu Halil ile hava topuna çıkarken faullü harekette bulununca kart gördü. Poizyonun ardından her iki takım da oyuncu değişikliğine gitti. Galatasaray'da Donk'un yerine Selçuk İnan, Göztepe'de de Yasin Öztekin yerine Gouffran oyuna dahil oldu.

Halil faydalanamadı

74'te bu kez tehlikeli gelen taraf Göztepe oldu. Sol kanattan Tayfur'un orasında Halil'in kafa vuruşu dışarı gitti.

Mücadelenin 79. dakikasında Selçuk'un pasında defansın hatasıyla topu önünde bulan Emre Akbaba sağ çaprazdan sert vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.

83.dakikada Göztepe bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştirdi. Halil Akbunar yerine Ngando oyuna dahil olan isim oldu. Halil mücadelede zaman zaman etkili atakları ile damga vurmayı başardı.

89'da Bayram Bektaş oyuna son müdahalesini de yaptı ve Tayfur'un yerine Berkan Emir oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Traore, Belhanda'ya yaptığı hareket nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ikinci maçında ikinci galibiyetine uzanarak puanını 6'ya yükseltti. Göztepe ise ikinci maçından da puan çıkartamadı ve puansız olarak ikinci haftayı noktaladı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren

Yedekler: İsmail, Selçuk, Linnes, Gomis, Emre Akbaba, Yunus, Ozan, Celil, Muğdat, Feghouli

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’yi konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, MKE Ankaragücü ile yapılan son maça göre ilk 11’de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, ligde geçen hafta MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendikleri maça ilk 11’de başlayan ancak hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Garry Rodrigues’in yerine, Ahmet Çalık ile Younes Belhanda’yı görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11’i ile çıktı.

Gomis ve Feghouli yine yedek

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, golcü futbolcu Bafetimbi Gomis ile yıldız oyuncu Sofiane Feghouli’yi Göztepe maçında da yedek bıraktı.

Terim, TFF Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynanan maçtaki performansları nedeniyle eleştirilen Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı ligin ilk haftasındaki MKE Ankaragücü maçında ilk 11’de görevlendirmemişti.

Göztepe karşısında Belhanda’ya ilk 11’de şans veren Terim, Gomis ve Feghouli’yi yine yedekler arasında tuttu.

Emre Akbaba’ya sevgi gösterisi

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim’in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba’ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bu sezon sahasında yaptığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezonun 33. haftasında, 12 Mayıs’ta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayan Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul’da taraftarlarının karşısına çıktı.

Göztepe karşılaşmasında tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Terim, Galatasaray’da "kendini" yakaladı

Galatasaray’ın başında 402. resmi maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımda futbolcu olarak oynadığı maç sayısına ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’da futbolcu olarak 11 sezonda 402 resmi müsabakada forma giymişti.

Hakan Balta’ya veda

Galatasaray’da kontratı biten ve dün profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hakan Balta, Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 11 sezonda 13 kupa kazanma başarısı gösteren Hakan Balta’ya, karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak plaket verdi.

Futbolcuların saha içinde vedalaştığı ve taraftarların uzun süre alkışladığı Hakan Balta, tribünlerin isteği üzerine "Üçlü" çektirdi.

Oğuz Arda Sel anıldı

Tekirdağ’daki tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden ve futbolcu olma hayali kuran Oğuz Arda Sel, karşılaşma öncesinde anıldı.

Karşılaşma öncesinde stattaki skorbordlarda Oğuz Arda Sel’in Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf ile "Seni unutmayacağız." yazısına yer verildi.

Göztepe’de 3 cezalı, 2 sakat

Göztepe’de cezalı olan 3, sakatlıkları bulunan 2 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.

Geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Andre Castro ve Andre Poko’nun yanı sıra, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilip 1 maç ceza alan kaleci Beto, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

İzmir’in sarı-kırmızılı ekibinde sakatlıkları olan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin de maçın kadrosunda bulunmadı.

Göztepe’de hafta içinde kadroya dahil edilen Celso Borges ise yeni takımı ile ilk maçında görev aldı.

Öte yandan, Galatasaray’da 4 yıl forma giydikten sonra sezon başında Göztepe ile sözleşme imzalayan Yasin Öztekin, eski takımına karşı ilk 11’de görev yaptı.