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ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »