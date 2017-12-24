Sırbistan’da şampiyon Kızılyıldız
- MENÜ
- MENÜ
ŞİFREMİ UNUTTUM
Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
AKTİVASYON KODU TALEBİ
Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
ÜYE GİRİŞ DURUM
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
31. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|31
|66
|2
|Medipol Başakşehir
|31
|65
|3
|Fenerbahçe
|31
|63
|4
|Beşiktaş
|31
|62
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|31
|49
|6
|Göztepe
|31
|47
|7
|Demir Grup Sivasspor
|31
|47
|8
|Kayserispor
|31
|44
|9
|Kasımpaşa
|31
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|31
|39
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|31
|36
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|31
|35
|14
|Antalyaspor
|31
|35
|15
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|31
|32
|17
|Gençlerbirliği
|31
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|31
|12
Etme bulma dünyası bu Beşiktaş tribünlerine çakallık ettin o kadar kişinin ahını aldın
Beşiktaş taraftarının önünde hareket yapıyodun ya bu onun ahıdır
vah vah milyonlarca lirayi napmis isimiz yok eboye yemi acicaz
Allah yardimcisi olsun..
Hic yüregim felan burkulmadi.. ne yapti okadar parayi