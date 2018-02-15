Fenerbahçe sezonu evinde tamamlıyor
- MENÜ
- MENÜ
ŞİFREMİ UNUTTUM
Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
AKTİVASYON KODU TALEBİ
Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
ÜYE GİRİŞ DURUM
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
34. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|33
|72
|2
|Fenerbahçe
|33
|69
|3
|Medipol Başakşehir
|33
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|68
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|33
|52
|6
|Göztepe
|33
|49
|7
|Demir Grup Sivasspor
|33
|49
|8
|Kasımpaşa
|33
|46
|9
|Kayserispor
|33
|44
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|33
|40
|11
|Bursaspor
|33
|39
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|33
|39
|13
|Antalyaspor
|33
|38
|14
|Aytemiz Alanyaspor
|33
|37
|15
|Atiker Konyaspor
|33
|36
|16
|Osmanlıspor FK
|33
|33
|17
|Gençlerbirliği
|33
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|33
|12