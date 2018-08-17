’Fenerbahçe’ye gidebilirsin’

Comolli, “Transferde İngiltere’ye takıntılı değiliz” dese de stoper arayışında da bu ülke ön planda. Fenerbahçe’nin Marcos Rojo hayali, Mourinho ile Manchester United Yönetimi arasındaki soğuk savaşa kurban gitti.

İstediği transferler yapılmayan Mourinho, oynatmayacağı oyuncuları da takımda tutacağını söyledi. Fenerbahçe, bu krizin bitmesini beklemek yerine gözünü Ragnar Klavan’a çevirdi. Estonyalı savunmacı, 5. tercih durumuna düştü ve Klopp tarafından gözden çıkartıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Liverpool Yönetimi, Klavan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere’de kalamıyor

32 yaşındaki savunmacıya Fenerbahçe’nin teklifi iletilerek, “Burada kadroda düşünülmüyorsun. Eğer oynamak istiyorsan, Fenerbahçe’nin teklifini kabul ederiz ve oraya gidebilirsin” denildi. Başarılı oyuncunun önceliği İngiltere’de kalmaktı ancak Newcastle’a gidişi, transferin son gününde yattı. Kadro dışı kalmak istemeyen Klavan’ın bu nedenle Sarı-Lacivertliler’e imza atma ihtimali yüksek.