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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'da!

Adı bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Cristian Ramirez, transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a geldi.

19 Ağustos 2018, Pazar 12:15 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2018, Pazar 13:33
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Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle transfer dedikodularına karışan Cristian Ramirez, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı.

1,5 sezondur Krasnodar forması giyen Ekvadorlu sol bek, Instagram sayfasından yayınladığı hikayede Budapeşte'den İstanbul'a geleceğini duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun uçak biletinin fotoğrafını çektirerek yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Sarı Lacivertliler'e transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Ramirez'in Krasnodar'la 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

İstanbul'a indi

24 yaşındaki futbolcu, az önce İstanbul'a indi. Cristian Ramirez'in Fenerbahçeli yetkilliler tarafından karşılanacak Ekvadorlu futbolcuyla transfer görüşmesi yapılacak.

İHA


Yunus DİLBER / fanatik.com.tr

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