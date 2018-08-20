Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’in yıldızı Edin Visca’yı gündemine aldı. Sol bek için Ramirez, İstanbul’a getirildi. Orta saha için ise iki yıldız gündemde.

Ortaya süper çocuk Sanches

Bayern Münih, EURO 2016’yı kazanan Portekiz’in kadrosuna bulunan Sanches için tam 35 milyon Euro ödemişti. O dönemde 18 yaşında olan Portekizli yıldızdan beklenti büyüktü ancak Bayern’de kendini gösteremedi. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Swansea’de de bekleneni veremedi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe’nin kiralık teklifi yaptığı öne sürüldü. Sanches, oyun tarzı olarak tam da Cocu’nun aradığı bir isim. Hollandalı teknik adam, genç oyuncuyu yeniden formunun zirvesine çıkartacağına emin.

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Hücum hattına Visca dopingi

Boşnak yıldız daha önce de birçok kez Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Ligi yakından tanıyan ve son yılların en istikrarlı isimlerinden biri olan Edin Visca için Sarı- Lacivertliler’in yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Comolli’nin Visca için 4 milyon Euro’yu (27.6 milyon TL) gözden çıkarttığı öne sürüldü. 2011’den beri Başakşehir forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği biliniyor. Bu arada İstanbul ekibinin de sağ kanada transfer yapacağı iddia edildi.

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Barça, Suarez’i vermeye hazır

İspanyol ekibinin başarılı orta saha oyuncusu Denis Suarez, Vidal ve Arthur transferleri sonrası iyice gözden çıkartıldı. Barcelona Yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık ya da bonservisiyle göndermeye hazır. Suarez, Fenerbahçe’nin listesindeki isimlerden biri konumunda. Orta sahanın ortasında oynamasının yanı sıra kanatlarda ve forvet arkasında da görev yapabilmesi, İspanyol oyuncuyu ön plana çıkartıyor. Sarı-Lacivertliler’in Sanches olmazsa, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

Yeni sol bek Ramirez...

Fenerbahçe, Krasnodar’ın başarılı oyuncusu Cristian Ramirez’i İstanbul’a getirdi. Ekvadorlu sol bek, 2016- 17 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarı-Lacivertliler’i eleyen Rus ekibinde iki karşılaşmada da 11’de sahaya çıkmıştı. Ramirez için Krasnodar ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin 2 milyon Euro (13.8 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. 24yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Ramirez geçtiğimiz sezon 20 lig maçında 2 asist yapmıştı.

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