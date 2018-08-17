Fenerbahçe gündem yeniden Bolasie

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Yannick Bolasie için Everton kulübüyle yeniden görüşmelere başlayacak. Fener, oyuncuları Valbuena ve Dirar'ın Benfica maçındaki formsuzlukları nedeniyle Bolasie transferini yeniden gündemine aldı.

​EVERTON ONU GÖNDERECEK

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu da kadroda düşünülmüyor.

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2021 YILINDA SONA ERİYOR

Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin Everton ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferi kiralık olarak tamamlamak istiyor.

32 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Everton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuu Bolasie, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu 32 kez milli takımda forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Takvim