Şampiyonlar Ligi hayalleri bir kez daha suya düşen Fenerbahçe’nin yeni rotası Avrupa Ligi olacak.

UEFA’nın değiştirdiği formatın ardından Sarı-Lacivertliler, Kupa 2’ye Play-Off turu yerine doğrudan gruplardan katılacak. Kanarya’nın rakipleri 31 Ağustos’ta Monaco’da çekilecek kura çekiminde belli olacak.

Temsilcimiz, kura için şu anda 3. torbada ancak elemelerdeki sonuçlara göre 2. torbaya yükselebilir. Fenerbahçe, gruptaki ilk maçına ise 20 Eylül perşembe günü çıkacak. Grup aşaması, 13 Aralık’ta oynanacak 6. maç ile sona erecek.