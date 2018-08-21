Fatih Terim onu kastetti: Sofiane Feghouli

Cim Bom’da son günlerde yeni gelecek isimler konuşulsa da takımdan ayrılacak oyuncular da olacak gibi görünüyor. Fatih Terim, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, “Ayrılmak isteyen arkadaşlar için 10 günlük süre var. Profesyonal hayat bu. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek” ifadelerini kullanmıştı.

Cezayir’in Ennahar Online sitesinde Amir Bahloul imzasıyla yayınlanan haberde, Fatih Terim’in bu açıklamasında Sofiane Feghouli’yi kastettiği öne sürüldü. Haberde, Feghouli’nin ligde iki haftadır yedek kaldığı, yüksek maaşı nedeniyle de takım içinde bir sorun olduğu kaydedildi.

Geldiği paraya gider!

Yıldız futbolcu, Süper Kupa Finali’nde Akhisar’a karşı ilk 11’de başlamıştı. Feghouli, bir pozisyonda rakibini kovalamadığı gerekçesiyle Fatih Terim’in kendisine kızması üzerine hocasına tepki göstermişti.

Tecrübeli teknik adam da ligin ilk haftasındaki Ankaragücü mücadelesinde Feghouli’yi son 6 dakikada sahaya sürmüş, Göztepe maçında ise süre vermemişti.

Başarılı futbolcuya Arap takımlarının ilgi gösterdiği iddia edildi. Feghouli’nin sözleşmesinde, Galatasaray’ın kendisi için ödediği 4.25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı ayrılabileceğine yönelik bir madde bulunuyor.