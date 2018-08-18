Ertuğrul Sağlam: "Geleceğe umutla bakabiliyoruz"

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kayserispor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Belki birçok insan oyundan keyif almadı ama bugün sıcak ve nemli havanın yanına neredeyse toprak haline gelmiş zemin de eklenince futbol oynamak isteyen takımlar için olumsuz bir durum oluştu. 3 puanla başladığımız sezona 1 puan alarak devam etmek güzel. İki hafta sonunda kalemizde gol görmedik. Koşu mesafemiz yukarı çıktı. Topu daha fazla ileriye taşıyıp, daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyor. İkinci yarı topa hakim olduk. Bizim için çok mutlu eden bir maç olmadı ama bugün üzülmedik. Bursa gibi zor bir deplasmandan 1 puanla ayrıldığımız için geleceğe umutla bakabiliyoruz. Sıkıntıları gidermek için zamana ihtiyacımız var. İki hafta sonunda 4 puan bizim için güzel. Bursaspor’u da çok beğendim. Taraftarlar takımı her saniye oyunun içinde tuttular. Biz bunun dezavantajını yaşadık saha içinde. Mücadeleden memnunum. Oyun daha iyi olabilirdi” dedi.

"Bursaspor seyircisinin karşısına çıkmak heyecan verici bir durumdu"

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ilk maçına çıktığını ifade eden Sağlam, “2011 yılında rahmetli İbrahim Yazıcı ile birlikte atmıştık temelini. İkinci gelişimde içerideki organizasyon, çimin durumu, test maçını kendimiz yaptık bu sahada. Sahaya çıkmak nasip olmamıştı bize. Tekrar Bursa’da olmak ve Timsah Arena’da maça çıkmak, Bursaspor seyircisinin karşısına çıkmak heyecan verici bir durumdu. Bursaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.