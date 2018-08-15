Türkiye’de espor ekosisteminin en büyük destekçisi olan Riot Games Türkiye, ülkemizde esporun gelişimi için gerçekleştirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Tüm espor tutkunlarının merakla beklediği, Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük espor arenasının kapıları 2019 sezonunda İstanbul’da açılıyor.

Riot Games Türkiye, tüm dünyada gün geçtikçe büyüyen espor ekosisteminin, ülkemizde de hız kesmeden güçlenmesi ve Çin, Kore gibi bu alanda lider ülkelerin kalitesine eşdeğer bir seviyeye ulaşması için yatırımlarına devam ediyor. Riot Games Türkiye’nin girişimiyle, dünyanın en büyük espor arenası 2019 sezonunda açılıyor. İstanbul, Ataşehir Watergarden’da yer alacak merkez, Türkiye’nin ilk espor arenası olarak tarihe adını yazdıracak.

Espor tutkunlarının, her hafta gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izleyebileceği Riot Espor Arena, maç günlerinde 1000 kişinin üzerinde seyirciyi ağırlayabilecek. Takımını destekleyerek espor atmosferini yerinde yaşamak isteyen herkesin keyifle zaman geçirebileceği Arena’nın kapasitesi daha büyük etkinliklerde iki katına çıkartılabilecek.

Maç günleri dışında da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

Maç günleri dışında da canlı kalacak Riot Espor Arena’da, espor tutkunlarının bir araya geleceği etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca LoL ve espor takımlarının ürünlerinin de ulaşılabileceği Arena’da oyunseverler de özel oyun alanlarında espor keyfini yaşayabilecekler.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu;

“Ülkemizde esporun gelişimi için yatırımlarımıza 6 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir e-spor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük espor arenasını açma noktasına gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Gelecek sezonda kapılarını tüm oyunseverlere açmayı planladığımız Arena, ülkemizde esporun gelişimi için çok önemsediğimiz bir yatırım. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, yeni sezona, yeni heyecanlar ve yeni Arena’mızla girmek.”