Chelsea, Londra derbisinden galip ayrıldı

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında oynanan Londra derbisinde Chelsea evinde Arsenal 'i 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 9'uncu dakikada İspanyol oyuncu Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. 20'nci dakikada Morata'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran mavi-beyazlılara cevap 37'nci dakikada Mkhitaryan'dan geldi. Skoru 2-1'e getiren Arsenal, ataklarını sıklaştırarak 41'inci dakikada Iwobi'nin golüyle skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü Marcos Alonso söyledi ve Chelsea, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Arsenal'da Mesut Özil 68 dakika sahada kalırken yerini Ramsey'e bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, Premier Lig'de henüz puan alamadı.