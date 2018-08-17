Çaykur Rizespor Djurdjevic’i bitiriyor

Süper Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadrosunu Umar Aminu, Musa Çağıran gibi flaş isimlerle güçlendiren Yeşil-Mavililer’de sıra forvet bombasına geldi.

Karadeniz ekibinin uzun bir süredir görüşme halinde olduğu Olympiakos’un forveti Uros Djurdjevic konusunda önemli mesafe kat ettiği belirtildi. 24 yaşındaki Sırp golcüyle her konuda anlaşammaya varan Atmacalar, Yunan ekibini de ikna etmek üzere.

Kulübüyle 2021’e kadar kontratı bulunan başarılı oyuncu için pazarlıkların bugün kesin sonuca varacağı bildirildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in de takıma kazandırılmasını çok istediği Uros Djurdjevic’in birkaç güne kadar takıma katılması bekleniyor.