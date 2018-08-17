Çağlar Söyüncü yeni formasını giydi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yeni transferi Çağlar Söyüncü’nün takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
İngiliz temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, çalışma izni çıkan 22 yaşındaki futbolcunun teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanışarak yeni takımıyla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Leicester City, yeni transferinin 4 numaralı formayla çekilmiş fotoğrafını da taraftarlarıyla paylaştı.
Milli futbolcuyu transferin son gününde Almanya’nın Freiburg takımından renklerine bağlayan Leicester ekibi, ligin ikinci haftasında yarın Wolverhampton ile karşılaşacak.
AA