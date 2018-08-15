Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un, genç oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiralandığı yönünde haberler geçilmişti. Ancak yeşil beyazlılar, bu haberin doğru olmadığını belirtti.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş`un bir 2.Lig Kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiç bir temasımız olmadığı gibi, Kubilay Kanatsızkuş`un bu kulübe kiralanması da kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca tranferde satış ya da kiralama modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak kararıyla gerçekleşmektedir.