Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund’un iki yıldızı Shinji Kagawa ve Mario Götze konusunda imkanlarını zorluyor. Transfer dönemi bitmeden söz konusu oyunculardan en az birini kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Dortmund’la masaya oturdu ve istediğini aldı. Alman kulübünün, Kagawa ve Götze’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kartal’a vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Normalde elindeki futbolcuları bonservisiyle vermeye sıcak bakan Dortmund’u bu konuda ikna etmeyi başaran Kartal’ın önündeki tek engel ise iki yıldızın aldığı yüksek yıllık ücretler.

Tek engel var

Alınan bilgiye göre 2020’ye kadar Sarı-Siyahlılar’la sözleşmeleri bulunan ikiliden Kagawa senelik 4 milyon Euro, Götze ise 7 milyon Euro kazanıyor. 10 numara ve kanat pozisyonlarında oynayabilen bu futbolculardan rakamı düşürmelerini talep edecek olan Beşiktaş’ın kurmayları, buradan gelecek yanıta göre de son kararını verip, mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Orhan Yıldırım