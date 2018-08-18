Başarılı spor yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi.

Onay'ın Vatan Gazetesi'ndeki yazısı şöyle;

Beşiktaş yeni sezona saha içi ve dışında bir dolu sorunlarla giriyor. Geçen yıl güçlü kadroya rağmen alınan 4.’cülük büyük bir hayâl kırıklığı idi ancak Şampiyonlar Ligi’nde alınan iyi sonuçlar bu başarısızlığın üstünü örttü. Üst üste alınan 2 şampiyonluk da Şenol Güneş ve takıma önemli bir kredi kazandırmıştı.

Yenihedeflerle girilen sezonda ise takımdan ilk 11’de oynayan Fabri, Talisca ve Tosiç ayrıldı. Takımın genel kalitesini ve seviyesini yükseltecek kayda değer bir transfer ise yapılmadı. Eldeki mevcut kadronun güçlü tarafları var ancak yetersiz olduğu bölgeler de var.

GOL ÜRETİMİNDE SORUNLAR

Her şeyden önce bu kadroda çift haneli gol sayılarına ulaşabilecek Babel dışında oyuncu yok. Geçen sezon takımın gol yükünü çeken Talisca’nın yerine transfer yapılmadı.

Quaresma, Lens, Oğuzhan ve Tolgay golcü futbolcular değil. Santrforlar içinde Negredo ve Love performanslarıyla kalitelerinin altında kaldı. Durumları hâlâ belirsiz. Larin henüz bu seviyenin oyuncusu değil, Umut Nayır’ın da Süper Lig tecrübesi yok.

Negredo ve Love bir ivme yakalayabilir mi? Kalmaları halinde Beşiktaş’ı taşıyabilir mi? Bu sorulara cevap vermek çok güç. Şenol Güneş sezon başı itibarı ile bu 2 oyuncunun yerine ısrarla Larin’e şans vermesi “Ben Negredo ve Love’ı düşünmüyorum” demek. Halbuki bu oyuncular yüksek motivasyon ve özgüven kazanabilirse bekleneni verebilecek kaliteye sahip.



Beşiktaş’ın veya Süper Lig’deki herhangi bir takımın şampiyon olabilmesi için ligde 60 golün üzerinde atması lazım. Futbol matematik değil ancak mevcut kadronun şu yapısıyla 65-70 gol üretmesi zor görünüyor.

OMURGANIZ GÜÇLÜ OLMALI

Beşiktaş transfer yapmazsa her maçta iyi futbol oynuyormuş gibi gözükür ancak bu kadroyla sonuç almakta bocalar. Özellikle orta saha sertliği yüksek bozmayı düşünen takımlar Beşiktaş’ı fazlasıyla zorlar.

Sadece santrfor bölgesi değil bir diğer önemli sorun ise forvet arkası bölgesinde. Talisca hem duran toplardaki becerisi hem de kenar ortalardaki katılımıyla Beşiktaş’ı gol yollarında rahatlatan isimdi. Özellikle LASK Linz maçında gördük ki takımı hücum bölgesine taşıyacak, orta alanla ile forvet arasında güçlü bir pas bağlantısı kuracak bir oyuncu eksikliği var. Tolgay ve Oğuzhan’ın başka bir düzeye evrilmesi veya bu bölgeye transfer yapılması şart. Bu 2 oyuncunun geçen sezonu tek gol bile atamadan kapatmış olması bir 10 numara transferinin elzem olduğunu gösteriyor.

Fabri taraftarın sevdiği bir kaleciydi ancak benim gözümde büyük kaleci değildi. Ayrılması büyük kayıp değil. Tolga ile taraftar arasında incelmiş bir bağ var. Bu yüzden Beşiktaş’ın iyi bir kaleci transferi yapması şart. Futbolda güçlü bir omurganız yoksa işiniz kolay değildir. Omurganın ilk parçası kaleci, son halkası ise santrfordur.