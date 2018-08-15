Beşiktaş maçı bileti 19 TL olarak açıklandı! Taraftar akın etti

Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılan Passolig biletlerini almak ve yeni kart sahibi olmak isteyen taraftarlar, Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce sırada bekleyen taraftarların arasında yurt dışından gelenler, iş yerini açık bırakıp Passolig sırasına giren esnaf ve 2 gündür bilet alamamış olan vatandaşlar var.

İş yerini açık bırakıp geldiğini ifade eden Erzurumlu bir taraftar, Beşiktaş maçında B.B Erzurumspor’u desteklemek için saatlerce sırada beklediklerini söyledi.

Pazar günü saat 19.15'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:

VIP A: 100 TL

Kapalı A-B: 60 TL

Maraton: 30 TL

Kale Arkası: 15 TL

Misafir: 19 TL

Erzurum (İHA)





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