Beşiktaş, Karius ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Liverpool’un Alman kalecisi Loris Karius’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Karius’un kiralanması konusunda Liverpool ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Loris Karius transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar, Liverpool’un Alman kalecisini 2 yıllığına kiralamak için İngiliz kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

Fabri’nin Fulham’a transferi sonrası kaleci arayışına başlayan Beşiktaş, bir süredir Karius için temaslarda bulunuyordu. Liverpool ile yapılan son görüşmeden olumlu sonuç alan siyah beyazlılar, 25 yaşındaki Alman kaleciyi 2 yıllığı 2 milyon Euro karşılığında kiralamak için sona yaklaştı.

Transferle ilgili son detayların sonuca ulaşmasının ardından, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Stuttgart altyapısında yetişen Karius, 16 yaşında Manchester City 18 yaşaltı takımına transfer oldu. 2011’de Mainz’ın kadrosuna kattığı Karius, 2016’da 6 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer oldu.

Geçen sezon İngiliz ekibi ile 33 maça çıkan 1.90 boyundaki file bekçisi, Liverpool’un Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle

gündeme gelmişti.