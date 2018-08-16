Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Bahar Çağlar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kadın Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Bahar Çağlar'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Kadın Basketbol Takımımız, Bahar Çağlar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

28 Eylül 1988 doğumlu olan Bahar Çağlar, 190 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2005 yılında Ceyhan Belediyespor forması altında başlayan Bahar Çağlar, başarılı geçen 3 sezonun ardından 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

Burada 8 sezon boyunca birçok başarıya imza atan milli basketbolcu, 2016-2017 sezonunda Yakın Doğu Üniversitesi'ne transfer oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi forması altında başarılı 2 sezon geçiren Bahar, son sezonunda ligde 34 maçta görev aldı ve 6.4 sayı, 5.1 ribaund, 2.4 sayı ile oynadı. Euroleague'de ise 17 karşılaşmada; 3.4 sayı ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Kariyerinde; 7 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Eurocup, 1 Euroleague, 1 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Bahar Çağlar, aynı zamanda Ay-yıldızlı forma altında 1 Avrupa Şampiyonası gümüş madalya, 1 Avrupa Şampiyonası bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bahar Çağlar, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Milli Takımımızın kadrosunda yer aldı.

Tecrübeli basketbolcu 2018-19 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı."