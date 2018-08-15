Bakan Mehmet Kasapoğlu şampiyonlarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, İsveç’te düzenlenen şampiyonada finalde Ukrayna’yı yenerek Avrupa şampiyonu olan milli takımla bir araya geldi.

Şampiyon futbolcuları, işaret diliyle "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan Bakan Kasapoğlu, organizasyon boyunca milli takımın başarılı performansını yakından takip ettiğini söyledi.

Milli futbolcuların sahada ay-yıldızlı formaya yakışır şekilde mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Şampiyona öncesinde gösterdiğiniz başarılar, böylesine değerli bir zaferin geleceğinin sinyallerini veriyordu. Bu kupa bizi her zaman gururlandıran ve duygulandıran bir sembol olacak. Gelecek adına, devamlılık adına sizlerden çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Samimi bir ortamda geçtiği belirtilen kabulün ardından Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları işaret diliyle "Sizleri seviyoruz" diyerek uğurladı.