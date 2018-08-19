Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Yeni Malatyaspor maçında çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle geçen sezon takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ı aratmadı. Maça Josef ve Mehmet Topal ikilisiyle başlayan Hollandalı hoca Elif Elmas ve Giuliano ikilisini kulübeye çekti. Bu durum büyük eleştirilere yol açtı.

ÇİFT SANTRFORA HİÇ DÖNMEDİ

Cocu Mehmet Topal ve Josef'i verimsiz olmalarına rağmen 90 dakika oynatmakta ısrar etti. Elif'i ancak 78'de oyuna alırken Giuliano hiç süre alamadı. Bu arada Cocu çift santrfora dönmedi.

'PHİLİP COCUMAN' ESPRİSİ

Takım 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen Roberto Soldado'yu oyuna almamakta ısrar eden Cocu için sosyal medyada Kocaman gibi takımı yönettiği için Philip Cocuman esprisi yapıldı.

PASLARIMIZ DAHA İYİ OLMALI

Hollandalı hoca maçtan sonra yenilmeleriyle ilgili olarak, "Nedeni çok basit. Onlar attı biz atamadık. Çok fazla topa sahip olduk ama yaratıcı olamadık. Paslarımızı daha iyi yapmalıyız" dedi. (Takvim)