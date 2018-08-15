Atiker Konyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. ?

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İki guruba ayrılan futbolcular, dayanıklılık koşusu yaptı ve 5’e 2 top kapma oynadı. Kulübün 21 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçıyla çalışmalar sona erdi.

Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Çalımbay, Antalyaspor maçının kolay olmayacağını söyledi.

Geçen sezon Antalyaspor’un kadrosunun kurulmasında büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Çalımbay, rakibin iyi oyuncularının bulunduğunu kaydetti.

Geçen hafta kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının üzerine koyarak Antalyaspor’un karşısına çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, "Deplasman maçını biz de kazanmak istiyoruz. Kolay olmayacak. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Devamlı oyunun içerisinde olmamız gerekiyor. Erzurumspor maçında yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Mücadeleci ve iyi bir maç olacağına yürekten inanıyorum. Bizim mutlaka Antalya’dan iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.