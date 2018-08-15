Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Willem II, Beşiktaş'tan Aras Özbiliz'i kiraladı.

Willem II Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Ajax altyapısından yetişen Aras, Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da forma giydikten sonra, 2016 yılında 1.3 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah Beyazlı ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Aras, Rayo Vallecano ve Sheriff'e kiralamıştı.