Anthony Nwakaeme bugün imzalıyor

Sivasspor maçını tribünden takip eden ve transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen Anthony Nwakaeme’nin dün Bordo-Mavililer ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyordu. Nijeryalı futbolcunun, sözleşme imzalamaması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Ancak önemli bir sorunun olmadığı, evrakların gecikmesi nedeniyle imza töreninin bugüne sarktığı öğrenildi. Nwakaeme’nin bugün basın önünde kendisini Karadeniz devine bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi. Hapoel ile sezona başlayan tecrübeli oyuncunun fit durumda olması sebebiyle hafta içerisinde direk takımla beraber idmanlara çıkacağı kaydedildi.