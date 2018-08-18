Antalyaspor ve Konyaspor yöneticilerinden dostluk mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor'un sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi iki takım yöneticileri bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemekte iki takım yöneticileri dostluk mesaj verdi.

Etkinlikte konuşan Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sporun centilmenlik, kardeşlik, dostluk anlamı taşıdığını vurguladı. Komşu illerin sportif dostluğunun gelişmesini önemli bulduklarına değiren Bulut, "Bu anlamda Konyaspor ile Antalyaspor'un kardeş takım olacağını düşünüyoruz. İlerleyen dönemle taraftarlar da bir araya gelir, onlarda aynı masada kardeşçe dostça sohbet eder. Bizimle birlikte taraftarımız Konya'ya gider esnaf iş yapar. Konya taraftarı Antalya'ya gelir kent hareketlenir. Maçta iyi olan kazansın. Dostluğumuzun pekişmesini temelli ediyorum. Bu bütün takımlar arasında olmalı" diye konuştu.

Atiker Konyaspor Başkanvekili Enes Ünlüer ise iki takımın maçında dostluğun kazanmasını diledi. Konyaspor Spor Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy da Antalyaspor yöneticilerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Yeni sezonda Antalyaspor'a başarı dileyen Aksoy, "Antalya ile Konya arasındaki dostluk devam edeceğine inanıyoruz. Maçta sahada hak eden kazansın" dedi.