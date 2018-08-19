Akhisarspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı puansız kapatan Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un karşılaşmasında kazanan çıkmadı: 1-1.

Ev sahibi ekibin ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 28'inci dakikada Muriqi atarken, 66'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi.

4'üncü dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Seleznyov’un ceza sahası dışından çektiği sert şutta top yan direkte patladı.

7'nci dakikada bu kez Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Fink’in ortaladığı topa Muriqi kafayı vurdu, kaleci Fatih son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15'inci dakikada Akhisarspor yine direği geçemedi. Bilal’in ceza alanına gönderdiği top savunmadan sekip Manu’nun önüne düştü. Manu yakın mesafeden vurdu, direk gole izin vermedi.

20'nci dakikada Robin’in pasında Musa bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Musa’nın plasesini kaleci Fatih çıkardı.

28'inci dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Aminu’nun ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Samudio kaleci Fatih’i çalımladı. Samudio kaleye vurmak yerine topu bomboş durumdaki Muriqi’e aktardı. Arnavut futbolcu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

45+2'nci dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Fink’e tüküren Seleznyov, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Robin Yalçın’ın ceza sahasında çektiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

54'üncü dakikada yine direkler golü engelledi. Samudio’nun ortasına Aminu kale dibinde vurdu. Top üst direkten döndü.

59'uncu dakikada Akhisarspor 3. kez direğe takıldı. Güray’ın pasında Manu’nun şutu üst direkten döndü.

66'ncı dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ömer’in içeriye doldurduğu topu kapan Mustafa kaleci Gökhan’ın büyük hatasını affetmedi, skoru dengeledi: 1-1.

82'nci dakikada Robin’in şutu kendi takım arkadaşından döndü. Pozisyonu takip eden Aminu müsait durumda sert vurdu ancak top yandan auta çıktı.

90+4'üncü dakikada rakiplerinden birer birer sıyrılan Manu kaleci Gökhan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak golü kaçırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Erdem Bayık (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (x) (Dk. 57 Onur Ayık x), Caner (xx), Mustafa (xx), Ömer (xxx), Serginho (xx), Sissoko (xx), Lopes (x) (Dk. 22 Güray xx), Bilal (x) (Dk. 57 Onurcan xx), Manu (xx), Seleznyov (x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Brabec (xx), Fink (xxx), Mehmet (xx), Robin (xxx), Saadane (xx), Ali (xx), Musa (xx) (Dk. 80 Mustafa), Aminu (xxx) (Dk. 85 Oğulcan), Samu (xx), Muriqi (xxx)

GOLLER: Dk. 66 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 28 Muriqi (Çaykur Rizespor),

SARI KARTLAR: Fink (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Seleznyov (Akhisarspor)