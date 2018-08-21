Akhisarspor bu kez kötü başladı

Ligde 7'nci sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar ilk kez 2 haftayı 3 puan alamadan tamamladı. Açılış haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1'lik skorla boyun eğen Akhisarspor, ikinci haftada ise evinde Çaykur Rizespor'la yenişemedi. Süper Lig'e 2012-2013 sezonunda adını yazdıran Ege temsilcisi ilk haftada deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yenip ertesi hafta Gençlerbirliği ile golsüz eşitliği bozamamıştı. 2013-2014'te sezona bu kez Elazığspor galibiyetiyle başlayan Akhisarspor ikinci maçında Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.

Akhisarspor, 2014-2015'e de mutlu girdi. Deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 deviren Akigolar, ikinci haftada ise Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar 2015-2016 sezonun açılışında Konyaspor'la 1-1 berabere kalsa da ikinci hafta Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 yenmeyi başarmıştı. Bu defa Kayserispor'u dış sahada 2-0 mağlup ederek 2016-2017 sezonuna start veren Akhisarspor evinde Galatasaray karşısında tutunamadı ve sahayı 3-1 yenik terk etti. Akhisarspor geçen sezona da hızlı giriş yapmayı başardı. İlk hafta Sivasspor'u tek golle geçen Akhisar, ikinci hafta Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ancak Akhisarspor bu sene lige iyi başlama geleneğini bozdu ve ilk 2 karşılaşmada sadece 1 puan alalabildi.