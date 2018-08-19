Ahmet Ağaoğlu: Bu daha başlangıç

Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1’lik Sivasspor galibiyetini FANATİK’e değerlendirdi.

Kazanmaktan çok, iyi futbolla kazanmanın önemli olduğunu dile getiren Trabzonspor’un patronu, “Öncelikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sivasspor maçında bizi coşkuyla desteklediler. Biz onlarla varız. Galibiyet, onların sevinciyle birlikte daha değerli oldu. Biz yönetim olarak işin ekonomik tarafını çözmeye çalışırken, teknik heyet ve futbolcuların da elinden geleni yapması bizi gururlandırdı. Ligin başındayız ve eksiklerimiz var. Henüz yüzde 40-45 bandındayız. Eğer Trabzonspor yüzde 70- 75 seviyelerine çıkarsa Türkiye’de yarışamayacağı, yenemeyeceği bir takım yok. Sivasspor maçı daha başlangıç” dedi.

‘Taraftarın istediği gibi oynuyoruz’

Sivasspor maçında taraftarın istediği gibi bir oyun sahaya yansıttıklarını vurgulayan Ağaoğlu, “Trabzonspor taraftarına bir söz verdik. ‘Sonuna kadar yarışacağız’ dedik. Bunu kazandığımız için söylemiyorum. Taraftarın istediği futbolu oynuyoruz. Sivas maçı da buna iyi bir örnek. Bu galibiyette hocamızın emekleri, futbolcularımızın kazanma arzusu gibi büyük emek var. Daha iyileri de olacaktır. Buna inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Serhat Demirtaş