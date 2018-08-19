Afjet Afyonspor-Altay maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Afjet Afyonspor ile Altay 1-1 berabere kaldı. Her iki takım futbolcuları sahaya "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı pankartla çıktı. Futbolculara sahaya çıkarken trafik polisleri ve kırmızı düdük uygulamasına katılan çocuklar eşlik etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Pedro’nun ön direğe sert ortasına Paıxao vurdu. Kale çizgisinden topu son anda İsmet çıkardı.

8. dakikada Yasin’den aldığı topla hareketlenen Nazmi’nin sert şutunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada soldan rakibini geçerek ceza alanına giren Aykut’un pasına Oltan vurdu kaleci Emre ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu Altay savunması kornere attı.

57. dakikada Altay savunmasının uzaklaştırdığı topta Bayram topu kafayla kaleci Oleksandr Rybka’ya vermek istedi. Kısa düşen topu takip eden Paixao kaleciden dönen topu filelere gönderdi. 0-1

76. dakikada sol taraftan İsmet’in ortasını kafayla Bayram, Ramazan’a çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşu filelere gitti. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Afjet Afyonspor sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Afyon Kocatepe

Hakemler: Sinan Dereci xx, Özgür Ertem xx, Cemal Alpay xx

AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka xx, Türker Toptaş xxx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Yasin Yener xx, Nazmi Candoğan xxx, Ali Kılıç xx (Timuçin Aşçıgil dk. 67 xx), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx, Oltan Karakullukçu xxx (Danilo Alves dk. 87 ?), Theodore Mendy xx (Onur Toprak dk. 66 xx)

Yedekler: Erdi Zengin, Enes Ata, Bekir Demircan, Mehmet Sedef

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

ALTAY: Emre Koyuncu xx, Eugenio x (İbrahim Akın dk. 60 x), Metin Yüksel x, Adnan Aganovic x (Atakan Çankaya dk. 72 x), Ferhat Çulcuoğlu x, Yasin Palaz x, Marco Paixao x, İbrahim Öztürk x, Gençer Cansev x, İhsan Furkan Deniz x (Leandro Kappel dk. 46 xx), Özgür Akkaya x

Yedekler: Murat Uluç, Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Ivan Ivanov

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Marco Paxao (dk. 57) (Altay), Onur Ramazan Toprak (dk. 76) (AFJET Afyonspor)

Sarı kartlar: İsmet Benli, Ali Kılıç, Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Emre Koyuncu (Altay)