Adem Büyük: Galibiyeti bekliyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön elemede Benfica'ya elenen Sarı Lacivertliler, ligde moral bulmak istiyordu. Ancak Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergiledi ve günün başarılı ismi Aleksic'in golü ile maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Maçın ardından Adem Büyük, yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtladı.

İşte Adem Büyük'ün açıklamaları:

"Takım olarak bu galibiyeti bekliyorduk. Fenerbahçe'nin eksiklerini biliyorduk, çok iyi çalışmıştık. Ancak elbette savaşmadan bir şey elde edemiyorsunuz. Bugün takım olarak her şeyimizi verdik, savaştık. Adil bir sonuç oldu."







