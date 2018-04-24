Kadıköy'de birlik günü

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, olaylış maçından sadece 4 gün sonra evinde’u konuk etti. Tatil edilen kupa derbisi sonrası taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasına özel önem verdi. Futbolculara destek olan taraftarlar, yaşanan sıkıntının ardından da birlik mesajı verdi.Özellikle kale arkası tribünlerinde doluluk oranı yüksekti. Maçın başlamasına 2 saat kala stada giriş yapan taraftarlar, futbolcuların sahaya çıkmasıyla beraber tezahüratlar ve alkışlarla desteklerini hissettirdi. Maç boyu da sarı-lacivertli oyunculara sürekli destek olundu.Kupada yaşanan üzüntü ve sıkıntıların ardından Fenerbahçe, lig karşılaşmasında bütünlük oluşturdu. Maç öncesinde de futbolcular takım halinde ve tek tek olarak tribünlere çağrıldı, alkışlandı.(Milliyet)