Dirar ve Soldado ayakta alkışlandı

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önünde başarılı bir maç çıkaran iki yıldızileoyundan çıkarken ayakta alkışlandı.Tribünler iki futbolcunun ismi anons edildiğinde uzun süre alkışladı, tezahürat yaptı. Ayrıca oyuna girende tribünlerden tam destek aldı.Fransız yıldız Valbuena, 4 ay sonra gol attı. Son olarak 18 Aralık’ta oynanan Karabükspor karşılaşmasında ağları sarsan Valbuena, hasretini bitirdi.Tecrübeli futbolcu ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı.(Milliyet)