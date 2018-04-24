Derbide Talisca'yı izlemeye geliyorlar

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Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre;’nin yardımcılarıvetribünden izleyecekleri dev karşılaşmada yıldız futbolcunun performansını mercek altına yatıracak.’ın bir antrenmanını takip edecek olanlılar,kadrosunda düşünülenile özel bir görüşme de yapacak.Anderson Talisca performansıyla parlamaya devam ediyor. Evkur Yeni Malatya maçında attığı kritik kafa golüyle galibiyetin mimarlarından olan Talisca, ülkesi Brezilya’da adım adım izleniyor.Brezilya Teknik Direktörü Tite, Almanya ve Rusya ile oynanan hazırlık maçları için kadroya davet ettiği ancak süre vermediği Talisca’ya bu kez daha farklı gözle bakıyor. Milli takım kampından döndükten sonra 4 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaparak yeniden yükselişe geçen 24 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası öncesi şansını da artırıyor.Talisca’yı takibinde tutan Tite’nin kupa kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdiği ve kafasında ayrıca 12 kişilik bir liste belirlediği kaydedildi. Tite’nin belirlediği 12 ismi özel olarak izleyeceği ve Dünya Kupası’na çağırmak istediği ifade edildi. Bu doğrultuda da Brezilya teknik heyetinin 15 günlük izleme programı açıklandı.Buna göre Türkiye’den sadece Türk Telekom Stadı’nda pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi listeye alındı. Tite’nin yardımcıları Matheus Bachi ile Sylvinho’nun Talisca’ya izlemeye geleceği kaydedildi. Ayrıca iki ismin Beşiktaş’ın bir antrenmanını da izleyip, genç futbolcu ile bir görüşme yapacağı vurgulandı.Kariyer zirvesi yapan Talisca’yı transfer gündemi de bekliyor. Championship’te zaferini ilan ederek Premier Lig’e yükselen Wolverhampton’ın yeni sezon için ciddi bir transfer bütçesi ayıracağı ve Anderson Talisca konusunda da yatırım yapmaya hazır olduğu bildirildi. Talisca ile ayrıca Liverpool’un da ilgilendiği iddia edildi.İkinci yarıda 10 gol, 1 asistBeşiktaş’ın kadrosundaki en önemli yıldızlarından olan Anderson Talisca, özellikle sezonun ikinci yarısında coştu. Süper Lig’in ilk yarısında sadece 3 gol atabilen Brezilyalı sonradan açıldı. 18. hafta ile 30. hafta arasında 11 maça çıkan yetenekli futbolcu 10 gol attı, 1 asist yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu böylece 11 maçta 11 gole katkı vermiş oldu. Süper Lig’de 13 gole ulaşan Talisca’nın, Şampiyonlar Ligi’nde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 golü bulunuyor.17: Talisca bu sezon ligde 29 maçta yer aldı, 17 gole direkt katkı yaptı. Brezilyalı yıldız 13 gol ve 4 asistle takımının en skorer ismi olmayı başardı.